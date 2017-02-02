Печерский райсуд г.Киева принял решение о задержании Виктора Януковича

Печерский районный суд г.Киева по ходатайству департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины вынес решение об аресте плавсредства в Межигорье, принадлежащего ООО «Танталит», и о задержании экс-президента Виктора Януковича в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом. Соответствующие решения суда занесены в Единый реестр судебных решений.
Согласно решению суда, обнародованному 1 февраля, арест наложен и на плавучий корабль, и на все предметы интерьера и декора, которые там находятся.
Другим решением в рамках расследования производства о незаконном завладении резиденцией «Межигорье» суд по ходатайству прокуратуры вынес решение о задержании В.Януковича для доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, 20 января 2017 года следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что начало судебного разбирательства по делу о госизмене В.Януковича прогнозируют на март этого года.
28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-«беркутовцев» Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, экс-президент В.Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
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