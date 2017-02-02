Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

НАБУ провело массовые обыски по делу о хищениях в «Укрнафте» на 7,7 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО «Укрнафта» на сумму свыше 7,7 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.4 ст.368 (взяточничество должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО «Укрнафта», завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины») в особо крупном размере. По версии следствия, преступный умысел заключался в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО «Укрнафта» реализовало ряду «предприятий-победителей» нефть и другие вещества согласно заключенным с ними договорам по заниженной стоимости», — говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбуке.

Дальнейшие действия «Укрнафты» (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере — на сумму 7 млрд 744 млн 637 тыс грн.

Следственные действия продолжаются.