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Сервисные центры МВД начали выдавать справки о несудимости

02 февраля 2017 года Источник:Новое Время

С 1 февраля сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Как рассказали в пресс-службе ведомства, запрос на получение документа можно заполнить непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД независимо от места регистрации.

Отмечается, что для получения справки о несудимости необходимо иметь при себе следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя и копия;

- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Справку можно будет получить бесплатно в течение 30 календарных дней со дня подачи запроса.

Ранее в Главном сервисном центре МВД детально объяснили вопрос возможного внедрения изменений в законодательство касательно водительских удостоверений.

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Комментарии:»

да 02 февраля 2017 года 17:42 #

уберите этот совок. Пусть заполняют, что положено. Органов проверок у нас более чем достаточно. Привлечь кого найдется. Посчитайте, сколько мальков задействовано в в организации выдачи только этой туфты.

да 02 февраля 2017 года 17:35 #

сам факт востребованности подобной бумажки -уже сам по себе свидетельствует о наличии вируса совковости в мозгах.

молдованин спрашивает 02 февраля 2017 года 16:30 #

а этому как его владельцу Ленинская кухня (кузня) вот вам и декоммунизация такую справку надо шо воно отсидело у нас Молдавии от и до по приговору Верховного Суда МССР??!!

сам с собой 02 февраля 2017 года 15:47 #

вобще-то правильно: ненужное :-)

самому смешно 02 февраля 2017 года 15:46 #

имелось в виду не нужное, а не нежное :-)

звезда в шоке 02 февраля 2017 года 15:45 #

- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.
Это как?????
Судимость погашается вследствие истечения времени и никакого документа не нужно. Или имеется в виду снятие судимости.

Очень похоже на присказку, чтобы купить что-нибудь не нежное, надо продать что-нибудь не нежное, а у нас денег нет.

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