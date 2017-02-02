С 1 февраля сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Как рассказали в пресс-службе ведомства, запрос на получение документа можно заполнить непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД независимо от места регистрации.
Отмечается, что для получения справки о несудимости необходимо иметь при себе следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя и копия;
- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.
Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.
Справку можно будет получить бесплатно в течение 30 календарных дней со дня подачи запроса.
Ранее в Главном сервисном центре МВД детально объяснили вопрос возможного внедрения изменений в законодательство касательно водительских удостоверений.
Сохранить:
Контакты:
уберите этот совок. Пусть заполняют, что положено. Органов проверок у нас более чем достаточно. Привлечь кого найдется. Посчитайте, сколько мальков задействовано в в организации выдачи только этой туфты.
сам факт востребованности подобной бумажки -уже сам по себе свидетельствует о наличии вируса совковости в мозгах.
а этому как его владельцу Ленинская кухня (кузня) вот вам и декоммунизация такую справку надо шо воно отсидело у нас Молдавии от и до по приговору Верховного Суда МССР??!!
вобще-то правильно: ненужное :-)
имелось в виду не нужное, а не нежное :-)
- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.
МВФ в отношениях с Украиной — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
Dmitrieva & Partners выступит юридическим советником UB Tower LTD
Украинский рынок e-commerce обсудит правовое и налоговое регулирование отрасли
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
«Человек года: ориентиры успеха» Определены лауреаты 21-й общенациональной программы «Человек года– 2016»
Анонсы мероприятий от Лиги студентов АПУ
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: