Совет судей и ВСП попросили разъяснить необходимо ли помощникам судей заполнять е-декларации

Председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло обратился в Совет судей Украины и Высший совет правосудия относительно ситуации, которая сложилась с отнесением помощников судей к субъектам декларирования, определенных Законом Украины «О предотвращении коррупции». В письмах указано, что после вступления в силу Закона Украины от 10.12.2015 № 889-VIII «О государственной службе» помощники судей потеряли статус государственных служащих и в соответствии со статьей 92 настоящего Закона их должности отнесены к должностям патронатной службы. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.
В то же время в СМИ появились сведения о том, что в отдельных индивидуальных разъяснениях, предоставленных Национальным агентством по предупреждению коррупции (далее - НАПК) в ответ на обращение помощников судей, высказано мнение, что помощники судей являются субъектами электронной декларирования.
Свою позицию НАПК обосновывает тем, что помощники судей относятся к категории должностных и служебных лиц органов государственной власти и выполняют ряд консультативно-совещательных функций.
В письмах обращено внимание на то, что приводя выполнение лицами консультативно-совещательных функций как признак должностного лица другого государственного органа, НАПК фактически применило норму Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII «О государственной службе», которая потеряла силу вместе с вступлением в силу новым Законом Украины от 10.12.2015 № 889-VIII «О государственной службе». Действующими нормативно-правовыми актами понятие «должностное лицо» не определено.
Новый Закон Украины «О государственной службе» коренным образом изменил основные принципы понятия государственной службы и предусмотрел как отдельный институт патронатной службы, которая противопоставляется государственным служащим по объему функций и полномочий.
Зато нормативное определение имеет понятие «должностное лицо», которое охватывает случаи совершения работником организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
В обязанности помощников судей, в соответствии с Положением о помощнике судьи, утвержденного решением Совета судей Украины от 25.03.2011 года № 14 не относится осуществление никаких функций государства, в частности организационно-распорядительных или административно-хозяйственных.
В то же время осуществление помощником судьи в соответствии с нормами настоящего Положения консультативно-совещательных функций не охватывается деятельностью должностных лиц.
Изложив позицию Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло ставит вопрос о том, должны работники патронатной службы, в частности помощники судей, которые потеряли статус государственного служащего, как на этом настаивает НАПК, заполнять е-декларации в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и относятся они к категории субъектов декларирования, определенных этим Законом.
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