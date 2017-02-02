Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

МЭРТ ожидает отмены ЕС антидемпинговых пошлин на стальные канаты в ближайшие дни

Министерство экономического развития и торговли ожидает отмены Евросоюзом антидемпинговых пошлин на импорт стальных канатов из Украины в ближайшие дни. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в соцсети.

«Ожидаем в ближайшие дни, что Европейский Союз отменит антидемпинговую пошлину против импорта стальных канатов из Украины. После почти 19 лет их действия. Это были последние антидемпинговые меры против украинского экспорта в ЕС», - сообщила она.

По ее словам, эти меры фактически привели к полному закрытию европейского рынка для украинского производителя.

«Украинский производитель и Министерство экономического развития и торговли Украины активно работали с Европейской комиссией с 2014 года, что привело к существенному снижению антидемпинговых пошлин в 2015-м до 10,5%», - добавила она.

«Ждем официальной публикации решения», - отметила Н.Мыкольская.