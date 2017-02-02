Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

«Патентный» суд должен заработать до сентября,- Минэкономразвития

На Украине к сентябрю текущего года должен заработать так называемый патентный суд, призванный рассматривать споры в сфере интеллектуальной собственности. Об этом в ходе круглого стола в сообщила директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич.

«Патентный суд должен быть создан до сентября 2017 года. Насколько мне известно, сейчас ведутся дискуссии о том, каким должен быть этот суд, какие аспекты этот суд должен отслеживать, каковы должны быть его компетенции и функции, какой должна быть его структура. Идет дискуссия», - сказала Е.Минич.

Присутствовавшая на круглом столе народный депутат Украины Виктория Пташник также добавила, что ключевой площадкой таких дискуссий является Верховный Совет.

«Сегодня мы нарабатываем идеи, каким образом мы должны создать суд по вопросам интеллектуальной собственности. Думаю, мы успеем к сентябрю, будем работать над этим», - сказала В.Пташник.

Как сообщалось ранее, защита прав интеллектуальной собственности в Украине является одном из наиболее проблемных и требующих системных государственных решений - как на уровне правительства, так и на уровне парламента.