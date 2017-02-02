ВККС определила суды, которые находятся в сложной ситуации относительно осуществления правосудия

Как ранее сообщала «ЮП», решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0/15-17 утвержден Порядок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода).
По информации, имеющейся в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрацией Украины могут буть установлены основания для командировки судей в:
• Бориславский городской суд Львовской области;
• Буринский районный суд Сумской области;
• Волновахский районный суд Донецкой области;
• Жашковский районный суд Черкасской области;
• Жидачевский районный суд Львовской области;
• Карловский районный суд Полтавской области;
• Кролевецкий районный суд Сумской области;
• Лохвицкий районный суд Полтавской области;
• Михайловский районный суд Запорожской области;
• Нововодолажский районный суд Харьковской области;
• Радивиловский районный суд Ровенской области;
• Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области.
Указанный перечень судов сформирован с учетом имеющейся в Комиссии информации о невозможности осуществления правосудия или потенциально возможного чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующих судах. Дополнительно учтена информация о материалах судей, решение вопроса о назначении которых находится на рассмотрении Высшего совета правосудия.
31 января 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины обратилась к Государственной судебной администрации Украины для установления наличия оснований рассмотрения Комиссией вопроса о командировке судей в указанных судов.
Также сообщаем, что рассмотрение Комиссией этого вопроса будет осуществляться в соответствии с правилами указанного порядка. С текстом Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.
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создали трудности, а потом героически их преодолевают
Я бы поехал в Яремчанский суд, жаль, что полномочия заканчиваются.
как некому? Печерский суд Киева в полном составе в командировки марш! и пусть докажут свой патриотизм в отдаленных райсудах!!!!!!!!!!!!!
Реформа в действии. Отправлять правосудие некому!!!
МВФ в отношениях с Украиной — это:
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