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ВККС определила суды, которые находятся в сложной ситуации относительно осуществления правосудия

02 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Как ранее сообщала «ЮП», решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0/15-17 утвержден Порядок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода).

По информации, имеющейся в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрацией Украины могут буть установлены основания для командировки судей в:

• Бориславский городской суд Львовской области;

• Буринский районный суд Сумской области;

• Волновахский районный суд Донецкой области;

• Жашковский районный суд Черкасской области;

• Жидачевский районный суд Львовской области;

• Карловский районный суд Полтавской области;

• Кролевецкий районный суд Сумской области;

• Лохвицкий районный суд Полтавской области;

• Михайловский районный суд Запорожской области;

• Нововодолажский районный суд Харьковской области;

• Радивиловский районный суд Ровенской области;

• Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области.

Указанный перечень судов сформирован с учетом имеющейся в Комиссии информации о невозможности осуществления правосудия или потенциально возможного чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующих судах. Дополнительно учтена информация о материалах судей, решение вопроса о назначении которых находится на рассмотрении Высшего совета правосудия.

31 января 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины обратилась к Государственной судебной администрации Украины для установления наличия оснований рассмотрения Комиссией вопроса о командировке судей в указанных судов.

Также сообщаем, что рассмотрение Комиссией этого вопроса будет осуществляться в соответствии с правилами указанного порядка. С текстом Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии:»

мда 02 февраля 2017 года 19:47 #

создали трудности, а потом героически их преодолевают

Судья 02 февраля 2017 года 19:03 #

Я бы поехал в Яремчанский суд, жаль, что полномочия заканчиваются.

я 02 февраля 2017 года 18:23 #

как некому? Печерский суд Киева в полном составе в командировки марш! и пусть докажут свой патриотизм в отдаленных райсудах!!!!!!!!!!!!!

12121212 02 февраля 2017 года 14:50 #

Реформа в действии. Отправлять правосудие некому!!!
А если никто не захочет ехать в другой суд для отправления правосудия? Кроме того, не понятно, на какой срок судья может быть откомандирован. В постановлении КМ от від 2 февраля 2011 г. № 98 указан срок 30 календарных дней (ст.6). А что может сделать судья за этот срок? Начать производство по делам и уехать?

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