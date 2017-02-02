Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

ВККС определила суды, которые находятся в сложной ситуации относительно осуществления правосудия

Как ранее сообщала «ЮП», решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 года № 54/0/15-17 утвержден Порядок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода).

По информации, имеющейся в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрацией Украины могут буть установлены основания для командировки судей в:

• Бориславский городской суд Львовской области;

• Буринский районный суд Сумской области;

• Волновахский районный суд Донецкой области;

• Жашковский районный суд Черкасской области;

• Жидачевский районный суд Львовской области;

• Карловский районный суд Полтавской области;

• Кролевецкий районный суд Сумской области;

• Лохвицкий районный суд Полтавской области;

• Михайловский районный суд Запорожской области;

• Нововодолажский районный суд Харьковской области;

• Радивиловский районный суд Ровенской области;

• Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области.

Указанный перечень судов сформирован с учетом имеющейся в Комиссии информации о невозможности осуществления правосудия или потенциально возможного чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующих судах. Дополнительно учтена информация о материалах судей, решение вопроса о назначении которых находится на рассмотрении Высшего совета правосудия.

31 января 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины обратилась к Государственной судебной администрации Украины для установления наличия оснований рассмотрения Комиссией вопроса о командировке судей в указанных судов.

Также сообщаем, что рассмотрение Комиссией этого вопроса будет осуществляться в соответствии с правилами указанного порядка. С текстом Порядка командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.