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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

Вадим Беляневич избран заместителем председателя Высшего совета правосудия

Сегодня Высший совет правосудия избрал заместителем председателя ВСП Беляневича Вадима Эдуардовича. Его кандидатуру поддержали 14 членов ВСП. 1 бюллетень был погашен.

Вадим Беляневич был избран членом Высшего совета юстиции Съездом адвокатов Украины. В связи с реорганизацией Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия он обрел полномочия члена ВСП.

Напомним, что должность заместителя председателя ВСП была вакантной после прекращения полномочий члена ВСЮ Алексея Муравьева в связи с его увольнением с должности судьи по собственному желанию.

В повестку дня сегодняшнего заседания ВСП также внесен вопрос формирования дисциплинарных палат.