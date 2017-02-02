В ВСП проходит организационное заседание. Онлайн-трансляция

Vox Populi

МВФ в отношениях с Украиной — это:

контролер реформ; локомотив реформ; тормоз реформ; несправедливый кредитор; источник дешевых кредитов.

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