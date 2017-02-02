Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

Госслужба по вопросам труда обнародовала план проверок на 2017 год

Государственная служба Украины по вопросам труда обнародовала план проведения проверок хозсубъектов на 2017 год для областей.

Ознакомиться с планами проверок по всем областям (кроме Донецкой и Луганской обл.) можно в перечне ниже. Полномочия Гоструда в Киевской области распространяются как на территорию Киевской области, так и г. Киева, поэтому киевлянам следует искать себя в списке по области.

Искать можно с помощью сочетания клавиш Ctrl + F под названием или кодом ЕГРПОУ.

• Винницкая область;

• Волынская область;

• Днепропетровская область;

• Ивано-Франковская область;

• Житомирская область;

• Закарпатская область;

• Запорожская область;

• Киевская область;

• Кировоградская область;

• Львовская область;

• Николаевская область;

• Одесская область;

• Полтавская область;

• Ровенская область;

• Сумская область;

• Тернопольская область;

• Харьковская область;

• Херсонская область;

• Хмельницкая область;

• Черкасская область;

• Черновицкая область;

• Черниговская область.