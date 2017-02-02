Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

Эксперты обсудили изменения в законодательстве о трансфертном ценообразовании в 2017 году

Вчера в компании «КПМГ-Украина» прошел семинар «Трансфертное ценообразование с 1 января 2017 года. Что нового?». Это был второй из серии пяти отраслевых семинаров и был посвящен аграрному сектору.

Обзор наиболее существенных изменений в законодательстве о трансфертном ценообразовании в 2017 году представили участникам Константин Карпушин, партнер, руководитель группы трансфертного ценообразования «КПМГ-Украина», Владимир Чижиков, старший менеджер и Алексей Щурко, cтарший консультант в группе ТЦО.

Эксперты отметили пять ключевых изменений в трансфертном ценообразовании с которыми налогоплательщики столкнуться с начала 2017 года: критерии признания операций контролируемыми, сроки подачи отчетности, штрафные санкции за неподачу отчета и документации, требования к содержанию документации, методология проведения сравнительных исследований.

В частности, Владимир Чижиков, рассказывая об аспектах признания операций контролируемыми, отметил, что операции с контрагентом, зарегистрированным в стране из списка КМУ о так называемых низконалоговых юрисдикциях признаются контролируемыми с 1 января отчетного года, следующего за годом, в котором такая страна включена в список. То есть в 2017 году будет актуален список, утвержденный правительством в сентябре 2015 года, а в случае изменения списка низконалоговых юрисдикций, операции с таким контрагентом будут признаваться контролируемыми только с 1 января 2018 года.

К слову, по словам спикера, к таким юрисдикциям относятся в том числе Молдова, Болгария, Гонконг и Узбекистан, но как показала практика часто компании забывают, что контрагенты из этих стран относятся к низконалоговым юрисдикциям и соответственно операции с ними признаются контролируемыми.

Кроме того в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины на КМУ возложена обязанность принять еще одно постановление, которым будет утвержден перечень контролируемых нерезидентов по критериям организационно-правовых форм. Предположительно в него могут войти британские LLP и компании из ОАЭ с формой FZE, а его принятие планируется до конца первого квартала текущего года.

«Если КМУ примет этот перечень в течении 2017 года, то операции с такими контрагентами будут признаваться контролируемыми уже в этом году при достижении стоимостных критериев» — пояснил г-н Чижиков. Также, по его словам, объем таких операций будет рассчитываться за весь год, но подавать отчетность и документацию необходимо будет только по операциям, осуществленным с даты принятия перечня.

Об аспектах форвардных контрактов рассказал Алексей Щурко. Собственно эксперт отметил, что доминирующая часть операций по экспорту продукции в аграрном секторе основаны на форвардных контрактах.

Также он напомнил, что при совершении контролируемой операции на основании форвардного или фьючерсного контракта, сравнение цен проводится на основании информации про форвардные или фьючерсные цены на дату, ближайшую к дате заключения соответствующего контракта, но при условии, что налогоплательщик уведомит налоговые органы про заключение такого контракта на протяжении 10 дней.

Константин Карпушин очень подробно рассказал о порядке подготовки и подачи документации по ТЦО. «Самое главное в вопросе подачи отечности насколько хорошо и качественно подготовлена такая документация» — акцентировал внимание эксперт.

Во второй части семинара эксперты совместно с участниками детально рассмотрели все этапы функционального и экономического анализа, а также сравнительного исследования на примере реального отраслевого кейса.