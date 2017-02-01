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В парламенте зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде

01 февраля 2017 года Источник:УКРИНФОРМ

В парламенте зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев.

«Зарегистрировали законопроект, проведение (в парламенте - ред.) которого, я думаю, будет одной из самых трудных и важных задач в этом году. Идет речь об Антикоррупционном суде. Наша задача - создать на Украине хотя бы один суд, где могут получить справедливый приговор высшие должностные лица государства. Вместе с решениями о специальной конфискации похищенного ими», - написал Е.Соболев.

Он отметил, что Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура начали ломать «круговую поруку». «Но их расследования сделок, за которыми стоят люди Дмитрия Фирташа, Григория Суркиса, как и подготовка обвинений против председателя Центризбиркома Михаила Охендовского или прокурора зоны АТО Константина Кулика, заходят в тупик». Е.Соболев объяснил, что, по его мнению, в стране нет хотя бы одного суда, который способен был бы вынести приговор топ-клептократам.

Народный депутат пояснил, что в зарегистрированном законопроекте предлагается образовать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-клептократов, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию. Всем антикоррупционным судьям должна быть установлена высокая плата и предоставлена круглосуточная охрана.

Для подбора судей предлагается, в частности, приобщить представителей США, стран ЕС, Великобритании. Чтобы на должности судей удалось подобрать максимально профессиональных и принципиальных людей, в том числе среди адвокатов, правозащитников и ученых.

«Я всегда говорю клептократам, что со временем выйти из тюрьмы честным и небогатым человеком является лучшей альтернативой для них, нежели суды Линча», - написал Е.Соболев.

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