Комитет не хочет рассматривать проект закона о рынке электроэнергии из-за НКРЭУ

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса отказывается обсуждать законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок из-за тарифной политики НКРЭ. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от «Самопомочи» Лев Пидлисецкий.
«В связи с решением НКРЭ по поводу повышения стоимости присоединения к электросетям и дальнейшими планами введения стимулирующего тарифообразования на основе такого же подхода Комитет топлива и энергетики ВРУ не видит возможным обсуждать законопроект о рынке электроэнергии № 4493 ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок», - написал народный депутат.
«Необоснованное повышение тарифов в угоду отдельным группам лиц (олигархам-владельцам облэнерго) может привести к полной остановке экономики страны, из-за ее неконкурентоспособности и обнищания населения», - добавил Л.Пидлисецкий.
Напомним, 22 сентября депутаты приняли законопроект о рынке электроэнергии в первом чтении. Как известно, 31 января НКРЭ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт.
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