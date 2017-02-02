Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

Комитет не хочет рассматривать проект закона о рынке электроэнергии из-за НКРЭУ

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса отказывается обсуждать законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок из-за тарифной политики НКРЭ. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от «Самопомочи» Лев Пидлисецкий.

«В связи с решением НКРЭ по поводу повышения стоимости присоединения к электросетям и дальнейшими планами введения стимулирующего тарифообразования на основе такого же подхода Комитет топлива и энергетики ВРУ не видит возможным обсуждать законопроект о рынке электроэнергии № 4493 ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок», - написал народный депутат.

«Необоснованное повышение тарифов в угоду отдельным группам лиц (олигархам-владельцам облэнерго) может привести к полной остановке экономики страны, из-за ее неконкурентоспособности и обнищания населения», - добавил Л.Пидлисецкий.

Напомним, 22 сентября депутаты приняли законопроект о рынке электроэнергии в первом чтении. Как известно, 31 января НКРЭ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт.