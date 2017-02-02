Обращаем внимание, что последний период скидок на участие в III Legal Banking Forum завершается 5 февраля 2017 года.
В этом году на Форуме будут рассмотрены наиболее болезненные для банковской сферы вопросы: стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, мониторинг в банках, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор.
В конце Форума состоится награждение победителей рейтинга «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба».
Детальная программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей банковского и финансового секторов предусмотрены особые условия участия!
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Дата проведения: 21 февраля 2017 года
Время проведения: 09:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер: ЮК L.I.Group
Экспертный партнер: ЮФ Aequo
Профессиональный партнер: ПАО «Диамантбанк»
Соорганизатор Форума: «Финансовый клуб»
В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
• Сергей ШКЛЯР, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы
• Яков СМОЛИЙ, заместитель председателя Национального банка Украины (уточняется)
• Виталий ВАВРИЩУК, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (уточняется)
• Руслан ДЕМЧАК, заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины
по вопросам финансовой политики и банковской деятельности
• Андрей ОЛЕНЧИК, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования
вкладов физических лиц
• Юлия БЕРЕЩЕНКО, директор департамента консолидированной продажи
и управления активами ФГВФЛ
• Виктор НОВИКОВ, директор юридического департамента ФГВФЛ
• Андрей АГАФОНОВ, начальник управления общеправового обеспечения и исковой работы юридического департамента ПАО «Диамантбанк»
• Габриэл АСЛАНЯН, советник ЮФ Asters
• Сергей БЕНЕДИСЮК, руководитель практики M&A ЮФ Neocleous & Dovbenko
• Сергей БОЯРЧУКОВ, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
• Денис БУГАЙ, партнер, руководитель практики White-Collar Crime ЮК VB PARTNERS, адвокат
• Максим ВАЩУК, член правления — директор департамента контроля и финансового мониторинга ПАО «КРЕДОБАНК»
• Алексей ВОЛЧКОВ, заместитель председателя правления ПАО «ПУМБ»
• Диана ГОЛАНОВА, директор юридического департамента ПАО «Пиреус Банк МКБ»
• Виктор ДИДЕНКО, вице-президент банка «Глобус»
• Олег ЗАГНИТКО, партнер МЮФ Integrites
• Юлия КИРПА, партнер ЮФ Aequo
• Николай КОВАЛЬЧУК, управляющий партнер ЮК L.I.Group;
• Сергей КРАЙЧИНСКИЙ, управляющий партнер ЮК «Тода групп»
• Владимир КУЦЕВ, управляющий директор Kutzev, Kizner and Partners
• Николай ЛИХАЧЕВ, советник, руководитель практики M&A, банковского и финансового права Spenser & Kauffmann
• Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК FCLEX
• Сергей НАУМОВ, председатель правления ПАО «Пиреус Банк МКБ»
• Александр ПЛОТНИКОВ, партнер, руководитель практики банковского и финансового права
АО Arzinger
• Тамара САВОЩЕНКО, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк»
• Олег СОРОКА, финансовый директор АО «Райффайзен Банк Аваль»
• Алексей СОШЕНКО, управляющий партнер ЮФ Redcliffe Partners
• Артем СТОЯНОВ, старший партнер LCF
• Елена СУКМАНОВА, начальник юридического управления ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
• Алексей ХАРИТОНОВ, партнер судебной практики ЮФ ILF
• Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер ЮФ Asters
• Руслан ЧЕРНЫЙ, главный редактор ИА «Финансового клуба»
• Роман ШПЕК, старший советник президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина)
• Андрей НИКИФОРОВ, советник, руководитель практики банковского и финансового права МЮФ Kinstellar
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Дарья Сваткова ─ координатор Форума
(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua
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