Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

Скидки на участие в III Legal Banking Forum действуют до 5 февраля 2017 года

Обращаем внимание, что последний период скидок на участие в III Legal Banking Forum завершается 5 февраля 2017 года.

В этом году на Форуме будут рассмотрены наиболее болезненные для банковской сферы вопросы: стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, мониторинг в банках, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор.

В конце Форума состоится награждение победителей рейтинга «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба».

Детальная программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей банковского и финансового секторов предусмотрены особые условия участия!

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Дата проведения: 21 февраля 2017 года

Время проведения: 09:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер: ЮК L.I.Group

Экспертный партнер: ЮФ Aequo

Профессиональный партнер: ПАО «Диамантбанк»

Соорганизатор Форума: «Финансовый клуб»

В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

• Сергей ШКЛЯР, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы

• Яков СМОЛИЙ, заместитель председателя Национального банка Украины (уточняется)

• Виталий ВАВРИЩУК, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (уточняется)

• Руслан ДЕМЧАК, заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины

по вопросам финансовой политики и банковской деятельности

• Андрей ОЛЕНЧИК, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования

вкладов физических лиц

• Юлия БЕРЕЩЕНКО, директор департамента консолидированной продажи

и управления активами ФГВФЛ

• Виктор НОВИКОВ, директор юридического департамента ФГВФЛ

• Андрей АГАФОНОВ, начальник управления общеправового обеспечения и исковой работы юридического департамента ПАО «Диамантбанк»

• Габриэл АСЛАНЯН, советник ЮФ Asters

• Сергей БЕНЕДИСЮК, руководитель практики M&A ЮФ Neocleous & Dovbenko

• Сергей БОЯРЧУКОВ, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

• Денис БУГАЙ, партнер, руководитель практики White-Collar Crime ЮК VB PARTNERS, адвокат

• Максим ВАЩУК, член правления — директор департамента контроля и финансового мониторинга ПАО «КРЕДОБАНК»

• Алексей ВОЛЧКОВ, заместитель председателя правления ПАО «ПУМБ»

• Диана ГОЛАНОВА, директор юридического департамента ПАО «Пиреус Банк МКБ»

• Виктор ДИДЕНКО, вице-президент банка «Глобус»

• Олег ЗАГНИТКО, партнер МЮФ Integrites

• Юлия КИРПА, партнер ЮФ Aequo

• Николай КОВАЛЬЧУК, управляющий партнер ЮК L.I.Group;

• Сергей КРАЙЧИНСКИЙ, управляющий партнер ЮК «Тода групп»

• Владимир КУЦЕВ, управляющий директор Kutzev, Kizner and Partners

• Николай ЛИХАЧЕВ, советник, руководитель практики M&A, банковского и финансового права Spenser & Kauffmann

• Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК FCLEX

• Сергей НАУМОВ, председатель правления ПАО «Пиреус Банк МКБ»

• Александр ПЛОТНИКОВ, партнер, руководитель практики банковского и финансового права

АО Arzinger

• Тамара САВОЩЕНКО, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк»

• Олег СОРОКА, финансовый директор АО «Райффайзен Банк Аваль»

• Алексей СОШЕНКО, управляющий партнер ЮФ Redcliffe Partners

• Артем СТОЯНОВ, старший партнер LCF

• Елена СУКМАНОВА, начальник юридического управления ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»

• Алексей ХАРИТОНОВ, партнер судебной практики ЮФ ILF

• Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер ЮФ Asters

• Руслан ЧЕРНЫЙ, главный редактор ИА «Финансового клуба»

• Роман ШПЕК, старший советник президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина)

• Андрей НИКИФОРОВ, советник, руководитель практики банковского и финансового права МЮФ Kinstellar

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Дарья Сваткова ─ координатор Форума

(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua