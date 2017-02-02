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В Харькове состоится публичное обсуждение на тему «Налогообложение адвокатской деятельности. Проблемы 2017»

02 февраля 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

3 февраля в Харькове Национальная ассоциация адвокатов Украины совместно с Национальным юридическим университетом им. Я. Мудрого и Советом адвокатов Харьковской области проведет публичное обсуждение на тему «Налогообложение адвокатской деятельности. Проблемы 2017».

Как отмечают в НААУ, мероприятие продлится с 9:00 до 11:00 в помещении университета по адресу: г.Харьков, ул. Пушкинская, 106.

Участники круглого стола обсудят практические последствия последних изменений в налоговом законодательстве, которые касаются адвокатской деятельности. Ключевым докладчиком по этой тематике выступит заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, который является одним из лучших специалистов по налоговому праву на Украине.

В частности, речь пойдет о порядке уплаты адвокатами ЕСВ в соответствии с последними изменениями законодательства; уплату ЕСВ в случае остановки адвокатской деятельности и отсутствии дохода; проблемные аспекты прекращения адвокатской деятельности с целью снятия с учета в качестве налогоплательщика в качестве же занятой лица и оснований для освобождения от уплаты ЕСВ. Кроме того, будут обсуждены вопросы о налогообложении дохода адвоката, который является членом адвокатского объединения, и вопрос регистрации адвоката в качестве налогоплательщика в качестве СПД и уплаты единого налога.

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Комментарии:»

2 02 февраля 2017 года 13:04 #

А шо обсуждать. Налоги не платить. ЕСВ не платить. Деятельность не предпринимательская, но если хоцца - то таки да. Пенсию приравнять к зарплате Коболева.

1 02 февраля 2017 года 12:11 #

1

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