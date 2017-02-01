Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

В суд направлен обвинительный акт в отношении судьи из Днепра, подозреваемого во взяточничестве

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту получения судьей Октябрьского районного суда г.Днепр неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов США за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как отмечают в пресс-службе НАБУ, вчера, 31 января, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлено обвинительное заключение в суд.

Судье инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ( «Злоупотребление влиянием»). В случае признания виновности лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

По версии следствия, служитель Фемиды пытался повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности.

Напоминаем, что упомянутого судью из Днепра разоблачили на месте преступления и задержали 7 октября 2016 года. Это задержание стало первым после вступления в силу 30 сентября 2016 года изменений в Конституцию Украины и новой редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», позволяющие задерживать судей на месте преступления или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.