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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

ПриватБанк погасил почти 2,4 млрд грн рефинансирования НБУ

Государственный ПриватБанк 31 января 2017 года погасил задолженность по рефинансированию Национальному банку Украины в сумме 2,384 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, банк также выплатил более 215,7 млн гривен процентов за пользование кредитом. По данным ПриватБанка, общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд гривен. (начиная с 2014 года - 55,5 млрд гривен).

По состоянию на 1 февраля текущего года банком погашено 41,1 млрд гривен общей суммы рефинансирования, а также выплачено 13,6 млрд гривен процентов за пользование средствами регулятора.