Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

18 февраля состоится конференция адвокатов Киевской области

18 февраля в 11:00 в Киеве начнет работу Отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области. Об этом сообщается на сайте Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

«В соответствии с решением Совета адвокатов Киевской области № 44 от 26.01.2017 года и Регламентом конференции адвокатов Киевской области, утвержденным решением Совета адвокатов Украины от 17 ноября 2016 года №269, Совет адвокатов Киевской области сообщает о том, что Отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области состоится 18 февраля 2017 годав 11 часов в имущественном комплексе «Президент Отель», зал «Европейский», по адресу: г.Киев, ул. Госпитальная, 12», - идет речь в сообщении.

В повестку дня Отчетно-выборной Конференции адвокатов Киевской области включены следующие вопросы:

1. Отчет Председателя Совета адвокатов Киевской области.

2. Отчет Председателя КДКА Киевской области.

3. Заключение ревизионной комиссии адвокатов Киевской области.

4. Вывод представителя адвокатов Киевской области в составе Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

5. Вывод представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины.

6. Избрание Председателя КДКА Киевской области на новый срок.

7. Избрание членов квалификационной и дисциплинарной палат КДКА Киевской области на новый срок.

8. Избрание Председателя Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

9. Избрание членов Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

10. Избрание Председателя ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

11. Избрание членов ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

12. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры на новый срок.

13. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины на новый срок.

14. Утверждение штатного расписания и сметы КДКА Киевской области.

15. Утверждение штатного расписания и сметы Совета адвокатов Киевской области.