Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

КМУ удвоил одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавшим во время

Кабинет министров Украины удвоил одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавшим во время Евромайдана. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, помощь семьям погибших будет вдвое увеличена по сравнению с прошлым годом.

Так, вместо 100 прожиточных минимумов помощь будет составлять 200 таких минимумов (320 тысяч гривен). При этом лицам, получившим тяжелые повреждения, вместо 50 прожиточных минимумов помощь составит 100 минимумов (160 тысяч гривен), получившим повреждения средней тяжести - вместо 25 прожиточных минимумов предвидится помощь в объеме 50 прожиточных минимумом (80 тысяч гривен) и лица, получившие легкие телесные повреждения, побои, получат вместо 15 прожиточных минимумов - 30 (48 тысяч гривен).

Такое решение, как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, было принято по результатам встречи с пострадавшими в ходе событий на Евромайдане. Напомним, в конце 2016 года Кабинет министров Украины выделил 1 863 700 гривен на выплату единоразовой материальной помощи девяти гражданам, получившим тяжелые телесные повреждения в ходе Евромайдана.