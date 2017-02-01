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НАПК составило 34 админпротокола за нарушение сроков подачи финотчетов

01 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило 34 административных протокола за нарушение сроков подачи финансовых отчетов. Об этом на заседании правительства сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

«Административные протоколы, которые касаются нарушения установленных порядком сроков представления финансовых отчетов,… по состоянию на сегодняшний день увеличились до 34 протоколов», - сообщила Н.Корчак.

По ее словам, по некоторым протоколам полиция уже направила дела в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК инициирует увеличение штрафов за нарушение партиями сроков представления отчетности.

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