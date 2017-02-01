Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

В ГФС анонсировали новый этап реформирования таможни

Исполняющий обязанности замруководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан во время заседания Таможенного комитета Общественного совета при ГФС рассказал о новом этапе реформирования таможни. Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам М.Продана, действующим законодательством предусмотрено направление до 10% суммы перевыполненных индикативов таможенных поступлений на обеспечение функционирования таможенных органов.

«Мы, наконец, получили ресурс для развития таможни. Это те средства, которые будут направлены на развитие инфраструктуры таможенных постов, закупку сканеров, средств видеонаблюдения и другого необходимого оборудования для осуществления таможенного контроля. Кроме того, часть средств будет использована на повышение зарплаты таможенникам», - отметил М.Продан.

Он сообщил, что уже в феврале ГФС сможет получить более 200 млн гривен, а в течение года эта сумма может составить около 1,5 млрд гривен. Чиновник также рассказал о том, что новая стратегия типовых пунктов пропуска предусматривает приведение всех украинских таможен к единому образцу - начиная от эстетического вида и заканчивая техническим обеспечением.

«Мы планируем обустроить все пункты пропуска средствами видеонаблюдения, которые позволят в режиме он-лайн наблюдать за всеми таможенными процедурами в пунктах пропуска. Осуществлять такой контроль будут работники координационно-мониторингового центра, а видео будет храниться в течение 90 дней как своеобразная доказательная база», - рассказал М.Продан.

Он также сообщил, что со стороны ГФС уже разработаны предложения к Концепции реформирования государственной таможенного дела.