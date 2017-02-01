он же e-mail

Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

Правительство перенесло дату начала госрегулирования цен на лекарственные средства

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о внесении изменений в постановление о государственном регулировании цен на лекарственные средства. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

«Для стабилизации ситуации на рынке и устранения рисков возникновения чрезмерных убытков предлагается перенос сроков начала реализации постановления КМУ о государственном регулировании цен на 1 апреля», - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, надлежащее выполнение регулирования цен требует долгого переходного периода, связанного с необходимостью постепенной реализации остатков лекарственных средств, на которые распространяется такое регулирование.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность в снижении цен на некоторые категории лекарств с 1 февраля.