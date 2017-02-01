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Правительство перенесло дату начала госрегулирования цен на лекарственные средства

01 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о внесении изменений в постановление о государственном регулировании цен на лекарственные средства. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

«Для стабилизации ситуации на рынке и устранения рисков возникновения чрезмерных убытков предлагается перенос сроков начала реализации постановления КМУ о государственном регулировании цен на 1 апреля», - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, надлежащее выполнение регулирования цен требует долгого переходного периода, связанного с необходимостью постепенной реализации остатков лекарственных средств, на которые распространяется такое регулирование.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность в снижении цен на некоторые категории лекарств с 1 февраля.

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Комментарии:»

нео 01 февраля 2017 года 19:58 #

1 апреля праздник юморина в Одессе и 1 апреля всех всегда подначивали, разыгрывали и разводили. Небось и нас кму решил в этот день чуть-чуть повеселить.

Леон 01 февраля 2017 года 17:20 #

Що, ще не всі встигли нажитись на здоров"ї людей? Хоч не факт, що дійсно колись будуть знижені ціни. На чому тоді будуть набивати кармани?

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