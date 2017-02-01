Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

Украинцы получили безвиз со страной Карибского бассейна

Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменили визы для Украины. Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменила визы для жителей Украины. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в своем Facebook.

«Граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис – предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение 180», – говорится в сообщении. Договор между правительствами стран был подписан еще 22 сентября 2016 года, вступил в силу 27 января этого года.