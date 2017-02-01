Украинцы получили безвиз со страной Карибского бассейна

Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменили визы для Украины. Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменила визы для жителей Украины. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в своем Facebook.
«Граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис – предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение 180», – говорится в сообщении. Договор между правительствами стран был подписан еще 22 сентября 2016 года, вступил в силу 27 января этого года.
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Скажи "нет" скептикам - шановному панові хочу зауважити,що і доідписання вказаного договору візу можна булобез проблем оформити в аеропорті після приземлення літака, і а не чекати місяці для її оформлення. Економія - 50 доларів для людини, пофасу на мільйон - для влади.
"Скажи "нет" скептикам", кажется гадите Вы. Все говорят о том, что мозг все промыли и прополоскали одним безвизом, а получают другой, не популярный вообще у Украинцев. Вы знаете сколько перелёт туда стоит? Так узнайте. у кого есть деньги на такие перелёты, тому и виза туда не страшна по такой цене. Потому ваша полемика вызывает иронию и презрение.
Как только увидел заголовок, сразу ожидал желчи в комментариях. И скептики не подвели. Я, конечно же, понимаю, что все ждут безвиза с ЕС и т.д., и правительство, безусловно, должно выполнять своё обещание, но это куда сложнее, куда проблематичнее и куда дольше. Да и ведь что плохого в том, что с ещё одной страной у нас свободный въезд\выезд? Для кого-то, может, это очень отличная новость, для кого-то не имеет значения. но зачем сразу же гадить?
Добро пожаловать в оффшор!!!
Мабуть що договір, такий важливий для України був підписаний саме на Карибах. Делегація України у складі 55 чоловік, більшість яких одразуж вийшли із літака у плавках та купальниках, щиро вдячна платникам податків України за халявний та оплачуваний за рахунок громадян відпочинок на Карибах, КАРАМБА...
я ж вам обіцяв безвіз ;-)
Даже не знаю, просто радоваться или напиться от счастья))
Це перемога!!!!
МВФ в отношениях с Украиной — это:
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