ГФС выдвинула претензию провайдеру De Novo на 6 млн грн

Работа украинского провайдера облачных услуг De Novo может быть заблокирована из-за претензии на 6 миллионов гривен Государственной фискальной службы. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор De Novo Максим Агеев.
«На прошлой неделе налоговая инспекция выдала акт комплексной проверки, в котором выдвинула нашей компании претензию в размере шести миллионов гривен», - написал он.
По его словам, за последние четыре года De Novo пережила три комплексные налоговые проверки, не считая множества обычных. За это же время компания превратились в крупного налогоплательщика с особым к ней вниманием.
«Впервые за мои более чем двадцать лет работы налоговики оспаривают саму природу нашего бизнеса»,- написал М.Агеев.
«Налоговики отказались признавать частями одного целого наш контракт с производителем ПО компанией Microsoft и множество контрактов с нашими заказчиками на передачу того же ПО в аренду. Проверяющие уверены, что мы с явно злым умыслом покупаем огромное количество лицензий для собственных нужд, но зачем-то не ставим их себе на баланс. Вместо этого мы оформляем ежемесячные платежи производителю за аренду лицензий и тем самым наносим непоправимый ущерб Отчизне», - пояснил он.
Агеев уточнил, что одним из краеугольных камней рынка облачных сервисов является сдача потребителям лицензий на программное обеспечение в аренду по модели SaaS (Software as a Service).
«Если компания De Novo выполнит требования налоговиков, то не сможет продолжать свою работу в качестве оператора облачных сервисов. Потому, что во всем мире «облачники» не покупают ПО, они его арендуют. Так устроен новый мир, о котором наши регуляторы, по-моему, не слышали ничего», - подчеркнул М.Агеев.
Гендиректор отметил, что согласно лицензионным правилам любого производителя ПО компания не имеет права сдавать в аренду третьей стороне купленные и поставленные на баланс лицензии.
По его словам, из-за негативного воздействия государства многие операторы и потребители вынуждены перемещаться в более благополучные страны.
«Выиграть очередной суд для нашей компании – не только вопрос выживания, но и предотвращение всей индустрии от распространения этой пакости», - подытожил М.Агеев
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