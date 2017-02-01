Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

Украинцы чаще всего жалуются в Евросуд на неисполнение решений судов, - председатель ВСУ Я.Романюк

Во время очередного брифинга Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк сообщил журналистам об итогах своего визита в Европейский суд по правам человека и привел статистические данные работы Европейского суда по правам человека по 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Ярослав Романюк отметил, что в отличие от двух предыдущих лет, в течение 2016 года выросло на 32% количество обращений граждан стран-членов Совета Европы. Лидерами обращений стали Венгрия, Румыния и Турция.

«На 80 тыс. заявлений, поступивших в Евросуд, общее количество заявлений от Украины составляет 18 тыс. 150 заявлений (22,8%)», - отметил Председатель Верховного Суда Украины.

Количество жалоб украинцев на длительное неисполнение или вообще невыполнения решений национальных судов Украины и Европейского суда по правам человека составила 65%.

Жалобы от лиц, которые понесли потери, прежде всего имущественные, на востоке Украины составляли в 2016 году 22%. Общее количество таких заявлений на конец 2016 году составляет 3900.

В среднем от Украины поступает тысяча заявлений в месяц. Вместе с тем, около 95% заявлений, поступающих признаются Евросуд неприемлемыми, то есть такими, в которых не признано нарушение Украиной взятых на себя обязательств, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Также Ярослав Романюк подчеркнул, что новыми в категории дел, поступивших в Европейский суд по правам человека от Украины стали люстрационные дела.

Председатель ВСУ обратил внимание и на то, что, анализируя статистические показатели Евросуда, необходимо учитывать тот факт, что страны различаются между собой, в том числе и по количеству населения. Объективным показателем является то, что Евросуд высчитывает количество заявлений, поступающих в среднем на 10 тыс. населения. По этому показателю Украина находится на 8 месте, то есть на 10 тыс. населения приходится 1,91% заявлений.

«С 993 решений, принятых Европейским судом по правам человека в течение 2016 года, по Украине было принято 73», - отметил Председатель Верховного Суда Украины. – «К тому же в 70 из них Евросуд констатировал нарушение Украиной взятых на себя обязательств, предусмотренных статьями 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Больше всего нарушений (27) констатировано по ст. 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Конвенции о защите прав человека и основных свобод».