Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

Депутат хочет через суд обязать Аппарат Верховного Совета предоставить список участников коалиции

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Николая Томенко о признании противоправными действий Аппарата Верховного Совета Украины относительно непредоставления ему список парламентариев, которые подписали Соглашение о коалиции депутатских фракций «Европейская Украина». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, истец также просит суд обязать Аппарат Верховного Совета предоставить ему списки народных депутатов, которые по состоянию на 17 января 2017 года были участниками коалиции и подписали Соглашение о коалиции депутатских фракций «Европейская Украина».