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Больной точкой в «антирейдерском» законе стали расширенные полномочия комиссии, рассматривающей жалобы на действия госрегистраторов, - мнение юриста

2 ноября 2016 года вступил в силу закон №1666-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности». Вольга Шейко, адвокат юридической фирмы Asters, рассказала пожинает ли бизнес первые плоды внедрения изменений в законодательство.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз назвал данный закон беспрецедентным. Не только потому, что он является одним из ряда законов в цепочке реформ, но и потому, что остановит волну рейдерских захватов – в первую очередь, корпоративных прав предприятий и, конечно, недвижимости.

Хотелось бы отметить, что таким образом законодатель отреагировал на незаконные переоформления государственными регистраторами и нотариусами различных ООО и недвижимого имущества лишь после того, как сам же предоставил им широкие полномочия с начала 2016 года.

Действительно, нотариусы, получив полномочия на регистрацию корпоративных прав и внесения изменений в ЕГРПОУ, вносили не соответствующие действительности сведения, тем самым лишая законных собственников предприятий и бизнеса основных фондов, вернуть которые впоследствии практически невозможно, особенно если это денежные средства. Но не нужно торопиться обвинять нотариусов в недобросовестности и всех подряд считать так называемыми «черными» нотариусами.

Законодатель сам отошел от нотариального удостоверения подписей, что позволило создавать документы якобы от лица конечных бенефициаров и мошенническим путем переоформлять основные фонды, предприятия и т.д., принося нотариусу ворох поддельных бумаг. У нотариуса же, в свою очередь, нет ни полномочий, ни технических возможностей проверять их подлинность. К сожалению, ситуация слишком быстро стала катастрофической, что повлекло за собой принятие «антирейдерского» закона.

Согласно новому «антирейдерскому» закону теперь любые изменения, которые принимает собрание учредителей, должны быть с нотариально удостоверенными подписями последних на документах. То есть, если раньше собрание учредителей собиралось для работы иногда один раз в год, теперь – аккурат раз в месяц, потому как без них никуда.

Но самой больной точкой в новом законе для предпринимателей стали расширенные полномочия комиссии при Министерстве юстиции, рассматривающей жалобы на действия государственных регистраторов. К сожалению, без вызова самого регистратора и, не выслушав каких-либо пояснений, теперь она имеет право заблокировать доступ к реестру регистратору. Однако страдают не только регистраторы, но и сами предприятия из-за отмененных решений.

Часто последствия таких отмен действий государственных регистраторов стали отражаться, например, на предприятиях, которые переехали из одной области в другую, сменили юридический адрес, перерегистрировались в налоговой, а потом впоследствии узнали о том, что такая перерегистрация была отменена комиссией. Предприятие не уведомлено, юридический адрес «висит в воздухе», налоговые наперегонки выставляют санкции. И это лишь малая толика тех проблем, которые обнаружились за 3 месяца после вступления в силу «антирейдерского» закона.

Безусловным является то, что закон №1666-VIII требует доработок и внесения в него изменений, чтобы бизнес и собственники недвижимости действительно были защищены, а не находились в постоянном стрессе.