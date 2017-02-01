Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:07

ЮФ Asters стала членом сети Energy Law Group

Юридическая фирма Asters стала эксклюзивным представителем от Украины в Energy Law Group (Группа энергетического права, ELG), крупнейшей сети юридических экспертов в области энергетики и природных ресурсов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В фирмах-участницах ELG, все из которых являются ведущими независимыми юридическими фирмами, работают около 500 юристов, специализирующихся в области энергетики и природных ресурсов. Сеть ELG была создана в 1993 году и предлагает консультации самого высокого уровня каждому клиенту фирм-участниц сети в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Клиентами членов сети являются международные корпорации, банки, государственные учреждения, регулирующие органы и организации.

«Asters имеет развитую практику энергетического права и сплоченную команду опытных юристов, которые занимают высокие позиции в международных рейтингах. Участники ELG убедились в сверхвысокой мотивации Asters и пришли к выводу, что именно эта фирма является лучшим кандидатом, чтобы представлять Украину в нашей сети. От имени ELG я искренне поздравляю Asters с присоединением к нашей Группе», – комментирует Тьерри Лориоль, партнер юридической фирмы Jeantet (Франция), руководитель и основатель сети Energy Law Group.

«Возможность представлять Украину в ведущей международной сети юридических фирм, специализирующихся в энергетическом праве, является большой честью для нас», – отмечает Армен Хачатурян, старший партнер Asters. «Поскольку значительная часть проектов в области энергетики имеет международные аспекты, тесное сотрудничество с другими участниками сети ELG позволит Asters удовлетворять интересы наших клиентов на отлично».