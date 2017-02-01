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«Газпром» уменьшил поставки газа «Северным потоком» из-за запрета суда ЕС

01 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

С 1 февраля «Газпром» сократил объемы поставки газа по «Северному потоку» и его ответвлению OPAL-за запрета суда ЕС на использование «Газпромом» 80% мощностей OPAL.

По информации агентства, уменьшение объемов поставки газа по этим маршрутам связана с судебным запретом, наложенным по иску польской стороны .

Как известно, «Газпрому» удалось добиться одобрения Еврокомиссией максимального использования им мощностей OPAL. Позже с протестом выступила польская сторона.

Напомним, PGNiG Supply & Trading GmbH подала иски в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе.

«Добавим, что «Газпром» начал использовать дополнительные мощности OPAL сразу после получения такой возможности: в декабре 2016 года выбирал свободные мощности на ежедневных аукционах и на месячном аукционе на январь. Аукцион на февраль (16 января) провести не удалось из-за судебного запрета», – отмечают в СМИ.

В компании OPAL Gastransport GmbH в очередной раз «подтвердили, что новые аукционы пока не проводились».

Следовательно, «Газпром» ограничит поставки газа через «Северный поток». Агентство отмечает, что по данным компании OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» в понедельник упадет более чем на 20%. Ранее сообщалось, что суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL.

Позже, немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur сократил лимит использования газопровода OPAL для российского «Газпрома» до предыдущего уровня 50%.

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