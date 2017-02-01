В ЕГРПОУ будут автоматически поступать данные об открытых исполнительных производствах в отношении зарегистрированных лиц

24 января с.г. министр юстиции Павел Петренко подписал приказ № 173/5 «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия между Единым госреестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований с автоматизированной системой исполнительного производства», которым утвержден Порядок информационного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и автоматизированной системой исполнительного производства.
Как отмечается в указе, до введения автоматизированного информационного взаимодействия между ЕГРПОУ и автоматизированной системой исполнительного производства осуществляется взаимодействие между Единым госреестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и Единым госреестром исполнительных производств в порядке, утвержденном данным приказом, с применением электронной цифровой подписи и с использованием усиленного сертификата ключа.
Передача сведений программными средствами Единого государственного реестра исполнительных производств осуществляется не позднее 10.00 следующего рабочего дня со дня внесения их в реестр (автоматизированной системы исполнительного производства).
Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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