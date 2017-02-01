Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

С сегодняшнего дня выросли цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» увеличила на февраль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 21-22%, или на 1 386-1 472 гривен/тыс. куб. м до 7 679-8 451 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны без НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с январем (6 293-6 979 гривен/тыс. куб. м). Об этом говорится в прейскуранте «Нефтегаза».

Цена на газ «Нефтегаза» для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м/месяц при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 7 679 гривны/тыс. куб. м (на 22%, или на 1 386 гривен/тыс. куб. м больше, чем для этой категории в январе), на условиях оплаты по факту поставки - 8 451 гривен/тыс. куб. м (на 21,1%, или на 1 472 гривен/тыс. куб. м больше, чем для этой категории в январе).

Согласно прейскуранту «Нефтегаза», существует еще 3 категории потребителей: потребители, у которых месячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; у которых месячные объемы не регулируются; у которых месячные объемы не регулируются и которые к тому же имеют задолженность за газ перед НАКом.

Для всех этих 3 категорий потребителей цена товарного газа также увеличится на 21,1%, или на 1 472 гривен/тыс. куб. м до 8 451 гривен/тыс. куб. м.

«Нефтегаз» поставляет газ поставщикам со специальными обязанностями для последующей реализации населению по регулируемой оптовой цене 4 942,40 гривны/тыс. куб. м (также без учета НДС, торговой наценки розничного поставщика и расходов на транспортировку).