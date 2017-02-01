Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:05

НАПК подготовило разъяснения для аудиторов, которые будут проверять отчетность политпартий

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разработали разъяснения по вопросам проведения аудита отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политической партии и подготовки аудиторского заключения по его результатам. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Соответствующие материалы разработал Департамент по предупреждению политической коррупции на помощь аудиторским фирмам, которые впервые в этом году осуществляют независимый финансовый аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических партий на Украине.

Разъяснения подготовлены в соответствии со статьей 11 Закона Украины (О предотвращении коррупции), статьи 17 Закона Украины (О политических партиях на Украине) и направлены на оказание помощи аудиторам при проведении внешнего независимого аудита отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических и подготовки аудиторского заключения.

Ознакомиться с полным текстом Разъяснений можно на сайте НАПК.