Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

В правительстве нашли альтернативу пособию по безработице

Несмотря на запланированную реформу Государственной службы занятости, на Украине ни в коем случае не отменят пособие по безработице, однако сам механизм его начисления может измениться. К примеру, человек будет получать деньги только после выполнения определенных общественных работ. Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Возможно, надо говорить о том, что следует активно использовать форму общественных работ, когда безработные привлекаются к полезной общественной деятельности и за это получают в службе занятости определенные средства. То есть, должны быть усовершенствованы принципы предоставления пособия по безработице. Но пособие по безработице будет существовать и дальше. Эти деньги не из Государственного бюджета. Это средства гражданина, который страхует себя на случай безработицы», — пояснил он.

Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что на Украине крайне необходимо перестраивать деятельность Государственной службы занятости в целом. По его словам, с бюрократической структуры она должна превратиться в активного игрока на рынке труда и стать живым посредником между работодателем и безработным.

«Я не исключаю возможности доступа к средствам социального страхования и негосударственного сектора. В частности, компаний, работающих на рынке труда», — отметил вице-премьер.

В 2017 году минимальный размер пособия по безработице на Украине будет составлять 544 или 1160 грн, зависимо от того, к какой категории относится его получатель.