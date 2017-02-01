В правительстве нашли альтернативу пособию по безработице

Несмотря на запланированную реформу Государственной службы занятости, на Украине ни в коем случае не отменят пособие по безработице, однако сам механизм его начисления может измениться. К примеру, человек будет получать деньги только после выполнения определенных общественных работ. Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Возможно, надо говорить о том, что следует активно использовать форму общественных работ, когда безработные привлекаются к полезной общественной деятельности и за это получают в службе занятости определенные средства. То есть, должны быть усовершенствованы принципы предоставления пособия по безработице. Но пособие по безработице будет существовать и дальше. Эти деньги не из Государственного бюджета. Это средства гражданина, который страхует себя на случай безработицы», — пояснил он.
Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что на Украине крайне необходимо перестраивать деятельность Государственной службы занятости в целом. По его словам, с бюрократической структуры она должна превратиться в активного игрока на рынке труда и стать живым посредником между работодателем и безработным.
«Я не исключаю возможности доступа к средствам социального страхования и негосударственного сектора. В частности, компаний, работающих на рынке труда», — отметил вице-премьер.
В 2017 году минимальный размер пособия по безработице на Украине будет составлять 544 или 1160 грн, зависимо от того, к какой категории относится его получатель.
Сохранить:
Контакты:
Замечательно! Я внес страховой платеж на случай безработицы, а мне вместо страхового возмещения страховое укладывание асфальта или мойка уток в больнице! А потом то ли выплата, то ли зарплата!
МВФ в отношениях с Украиной — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
Dmitrieva & Partners выступит юридическим советником UB Tower LTD
Украинский рынок e-commerce обсудит правовое и налоговое регулирование отрасли
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
«Человек года: ориентиры успеха» Определены лауреаты 21-й общенациональной программы «Человек года– 2016»
Анонсы мероприятий от Лиги студентов АПУ
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: