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В правительстве нашли альтернативу пособию по безработице

01 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Несмотря на запланированную реформу Государственной службы занятости, на Украине ни в коем случае не отменят пособие по безработице, однако сам механизм его начисления может измениться. К примеру, человек будет получать деньги только после выполнения определенных общественных работ. Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Возможно, надо говорить о том, что следует активно использовать форму общественных работ, когда безработные привлекаются к полезной общественной деятельности и за это получают в службе занятости определенные средства. То есть, должны быть усовершенствованы принципы предоставления пособия по безработице. Но пособие по безработице будет существовать и дальше. Эти деньги не из Государственного бюджета. Это средства гражданина, который страхует себя на случай безработицы», — пояснил он.

Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что на Украине крайне необходимо перестраивать деятельность Государственной службы занятости в целом. По его словам, с бюрократической структуры она должна превратиться в активного игрока на рынке труда и стать живым посредником между работодателем и безработным.

«Я не исключаю возможности доступа к средствам социального страхования и негосударственного сектора. В частности, компаний, работающих на рынке труда», — отметил вице-премьер.

В 2017 году минимальный размер пособия по безработице на Украине будет составлять 544 или 1160 грн, зависимо от того, к какой категории относится его получатель.

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Комментарии:»

Юрист 01 февраля 2017 года 12:24 #

Замечательно! Я внес страховой платеж на случай безработицы, а мне вместо страхового возмещения страховое укладывание асфальта или мойка уток в больнице! А потом то ли выплата, то ли зарплата!
Такое впечатление, что наши министры в игру играют, кто лучше поглумится над гражданами!
А в чем выгода для Розенко? Думаю в проценте от откатов за непривлечение к этим общественным работам. Ну и в государственном масштабе - уменьшение соц.выплат. Кто теперь захочет в центр занятости на учет становиться.

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