Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

Адвокат Алексей Шевчук снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполии

Адвокат Алексей Шевчук, который был приглашен в финальный этап конкурса по избранию кандидата на должность главы Нацполиции, снял свою кандидатуру с конкурса.

«Я могу подтвердить эту информацию. Сегодня у меня было собеседование, я сообщил комиссии, что могу ответить на все вопросы, но я не вижу пока в силу обострения ситуации на Востоке и роста преступности себя на посту главы Нацполиции. И комиссия очень положительно восприняла это решение», - сказал он.

А.Шевчук аргументировал свое решение о выходе из конкурса тем, что на данном этапе сотрудники полиции не воспринимают на руководящей должности никого, кто не работает в этой системе.

«Им трудно принять, что лицо, являющееся адвокатом, будет управлять кадровыми офицерами», - сказал он.

По его мнению, сегодня для того, чтобы поддержать и не потерять реформу, полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции. Кроме того, он отметил, что видит себя в должности заместителя руководителя Нацполиции.

Также А.Шевчук отметил, что все участники конкурса, которые пока не работают в системе полиции, должны снять себя с конкурса. По его мнению, они могут быть хорошими заместителями, однако не руководителями Нацполиции.

«Антоненко, Вишневский, Людкевич, я - это люди другого мировосприятия. Призываю всех независимых участников снять свои кандидатуры», - заявил он.

«Есть 4 кандидата из системы. Я очень хорошо отношусь к Константину Бушуеву. Я бы хотел, чтобы этот человек возглавлял Нацполицию Украины», - отметил А.Шевчук.