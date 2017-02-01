Адвокат Алексей Шевчук снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполии

Адвокат Алексей Шевчук, который был приглашен в финальный этап конкурса по избранию кандидата на должность главы Нацполиции, снял свою кандидатуру с конкурса.
«Я могу подтвердить эту информацию. Сегодня у меня было собеседование, я сообщил комиссии, что могу ответить на все вопросы, но я не вижу пока в силу обострения ситуации на Востоке и роста преступности себя на посту главы Нацполиции. И комиссия очень положительно восприняла это решение», - сказал он.
А.Шевчук аргументировал свое решение о выходе из конкурса тем, что на данном этапе сотрудники полиции не воспринимают на руководящей должности никого, кто не работает в этой системе.
«Им трудно принять, что лицо, являющееся адвокатом, будет управлять кадровыми офицерами», - сказал он.
По его мнению, сегодня для того, чтобы поддержать и не потерять реформу, полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции. Кроме того, он отметил, что видит себя в должности заместителя руководителя Нацполиции.
Также А.Шевчук отметил, что все участники конкурса, которые пока не работают в системе полиции, должны снять себя с конкурса. По его мнению, они могут быть хорошими заместителями, однако не руководителями Нацполиции.
«Антоненко, Вишневский, Людкевич, я - это люди другого мировосприятия. Призываю всех независимых участников снять свои кандидатуры», - заявил он.
«Есть 4 кандидата из системы. Я очень хорошо отношусь к Константину Бушуеву. Я бы хотел, чтобы этот человек возглавлял Нацполицию Украины», - отметил А.Шевчук.
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Пусть ВС возглавят хоть марсиане, лишь бы не было такого
Вот это аргумент "... рост преступности... не вижу себя на посту главы Нацполиции". Снял кандидатуры и иди, он ещё маркетинговый ход устроил кого бы он хотел видеть. Понесло адвоката.
Скоро и ВС адвокаты возглавят....
А возглавлять специальный орган в системе судоустройства адвокату, конечно же, ничего не мешает. Поэтому этот орган так и работает... Это я про танцора.
у нас адукат решил что ментов должен возглавлять мент поганый ну ну в СШа адвокаты становятся министрами. вице-президентами и даже Президентами у нас должна быть уважуха у полицаев.. да с такими мыслями его давно обязаны выгнать из захапанной адукатуры как по мне.. человеку отдавшему адвокатуре нормальной до 2012 года без этой ботоксной Мамзель.. 25 лет...
из полиции перемещаются в адвокаты - это знакомо, но наоборот - ноу-хау.
Оце так, біжав, біжав, та перед фінішем побачив, що вс...ся. Натомість сказати правду не хоче і каже, я б добіг, та навіть переміг би усіх, але я вирішив залишитися непереможеним непереможцем.
А Шевчук похоже уже выторговал для себя место зама! Что это за аргумент - "полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции"? Это что, председатель кооператива? Почему все остальные могут работать с разными начальниками, а офицеры могут работать только с офицерами? Как раз очень хорошо, если будет человек не из системы!
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