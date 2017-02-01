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Адвокат Алексей Шевчук снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполии

01 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Адвокат Алексей Шевчук, который был приглашен в финальный этап конкурса по избранию кандидата на должность главы Нацполиции, снял свою кандидатуру с конкурса.

«Я могу подтвердить эту информацию. Сегодня у меня было собеседование, я сообщил комиссии, что могу ответить на все вопросы, но я не вижу пока в силу обострения ситуации на Востоке и роста преступности себя на посту главы Нацполиции. И комиссия очень положительно восприняла это решение», - сказал он.

А.Шевчук аргументировал свое решение о выходе из конкурса тем, что на данном этапе сотрудники полиции не воспринимают на руководящей должности никого, кто не работает в этой системе.

«Им трудно принять, что лицо, являющееся адвокатом, будет управлять кадровыми офицерами», - сказал он.

По его мнению, сегодня для того, чтобы поддержать и не потерять реформу, полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции. Кроме того, он отметил, что видит себя в должности заместителя руководителя Нацполиции.

Также А.Шевчук отметил, что все участники конкурса, которые пока не работают в системе полиции, должны снять себя с конкурса. По его мнению, они могут быть хорошими заместителями, однако не руководителями Нацполиции.

«Антоненко, Вишневский, Людкевич, я - это люди другого мировосприятия. Призываю всех независимых участников снять свои кандидатуры», - заявил он.

«Есть 4 кандидата из системы. Я очень хорошо отношусь к Константину Бушуеву. Я бы хотел, чтобы этот человек возглавлял Нацполицию Украины», - отметил А.Шевчук.

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Комментарии:»

у 01 февраля 2017 года 20:22 #


Ребята хватит его уже драконить.
Шевчук-герой, Шевчук-герой, Шевчук-герой и все тут.

для 123 01 февраля 2017 года 17:31 #

Пусть ВС возглавят хоть марсиане, лишь бы не было такого

http://ua.racurs.ua/news/82426-nabu-pokazalo-video-zatrymannya-pidozruvanogo-v-habarnyctvi-suddi-v-kyievi

Аж смешно 01 февраля 2017 года 15:58 #

Вот это аргумент "... рост преступности... не вижу себя на посту главы Нацполиции". Снял кандидатуры и иди, он ещё маркетинговый ход устроил кого бы он хотел видеть. Понесло адвоката.

123 01 февраля 2017 года 14:39 #

Скоро и ВС адвокаты возглавят....

Кузя 01 февраля 2017 года 13:41 #

А возглавлять специальный орган в системе судоустройства адвокату, конечно же, ничего не мешает. Поэтому этот орган так и работает... Это я про танцора.

для ЭВМ 01 февраля 2017 года 12:21 #

у нас адукат решил что ментов должен возглавлять мент поганый ну ну в СШа адвокаты становятся министрами. вице-президентами и даже Президентами у нас должна быть уважуха у полицаев.. да с такими мыслями его давно обязаны выгнать из захапанной адукатуры как по мне.. человеку отдавшему адвокатуре нормальной до 2012 года без этой ботоксной Мамзель.. 25 лет...

Когда 01 февраля 2017 года 11:37 #

из полиции перемещаются в адвокаты - это знакомо, но наоборот - ноу-хау.
Что он там хочет изменить?
Впрочем, адвокаты уже реформировали медицину и с/х.

г 01 февраля 2017 года 11:31 #

Оце так, біжав, біжав, та перед фінішем побачив, що вс...ся. Натомість сказати правду не хоче і каже, я б добіг, та навіть переміг би усіх, але я вирішив залишитися непереможеним непереможцем.

ЭВМ 01 февраля 2017 года 10:27 #

А Шевчук похоже уже выторговал для себя место зама! Что это за аргумент - "полицию должен возглавлять человек, который имеет 70-80% уважения от сотрудников полиции"? Это что, председатель кооператива? Почему все остальные могут работать с разными начальниками, а офицеры могут работать только с офицерами? Как раз очень хорошо, если будет человек не из системы!

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