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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский"

Днепровский районный суд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 млн гривен.

Об этом на странице в Твиттере написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Напомним, 31 января правоохранители доставили бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко в суд для рассмотрения вопроса об изменении ему меры пресечения.