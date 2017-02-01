Днепровский районный суд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 млн гривен.
Об этом на странице в Твиттере написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Напомним, 31 января правоохранители доставили бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко в суд для рассмотрения вопроса об изменении ему меры пресечения.
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Никогда не понимал смысла таких залогов. Человек наворовал уйму денег, его поймали, арестовали, а он заплатил государству треть, а то и меньше, наворованного и все, гуляй-свободен? Ведь понятно же, что после освобождения дело замнут. Сразу видно добросовестность политиканов при принятии таких законов
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