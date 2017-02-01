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Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:08

Фонд гарантирования вкладов может выплатить вкладчикам Фортуна-банка 93 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может выплатить вкладчикам неплатежеспособного Фортуна-банка (Киев) 93 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка.

Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена фондом, на 26 января составляла 93 млн гривен.

Ранее Национальный банк заявлял, что 91% (2 167 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает 200 тыс. гривен.

Как сообщалось, Национальный банк 26 января признал неплатежеспособным Фортуна-банк.

Банк контролировался владельцем группы компаний “Фактор” Сергеем Тищенко.