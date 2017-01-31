Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:06

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Российский суд решил взыскать с «Антонова» 3 млн долл. США неустойки

31 января 2017 года Источник:Finance.Ua

В России девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску российского Минобороны взыскала с украинского авиастроительного концерна «Антонов» более 180 млн рублей (около 3 млн долларов, более 80 млн грн) неустойки.

Российский суд отклонил жалобу украинского концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Минобороны РФ требовало взыскать с «Антонова» более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения опытно-конструкторских работ в рамках контракта на разработку самолета Ан-70. По условиям допсоглашения к контракту, «Антонов» должен был выполнить два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней.

Минобороны Украины в июне 2014 года уведомило российскую сторону о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов. В ответ российское Минобороны сообщило концерну «Антонову», что считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена допсоглашением к контракту. Также арбитраж счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика. При этом суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив неустойку до 180 миллионов рублей.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 5 (997)
Государство и юристы

Даль моде

Отрасли практики

Электропытание

Тема номера:

Про правду говоря

Частная практика

Особая Data

Архив голосованийVox Populi

МВФ в отношениях с Украиной — это:

контролер реформ;

локомотив реформ;

тормоз реформ;

несправедливый кредитор;

источник дешевых кредитов.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

Dmitrieva & Partners выступит юридическим советником UB Tower LTD

Украинский рынок e-commerce обсудит правовое и налоговое регулирование отрасли

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

«Человек года: ориентиры успеха» Определены лауреаты 21-й общенациональной программы «Человек года– 2016»

Анонсы мероприятий от Лиги студентов АПУ

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом