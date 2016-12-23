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В Днепре тестируют приложение «Моя новая полиция»

23 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

Команда ІТ-специалистов вместе с бывшими бойцами аэроразведка полка «Днепр-1» создали мобильное приложение «Моя новая полиция». Проект не имеет аналогов на Украине, не так много таких сервисов и за рубежом. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян.

«Сегодня мобильные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. К этим реалиям имеем адаптироваться и мы в полиции. Кнопка экстренного вызова, возможность оперативно отправлять фото с места происшествия, электронная карта ближайших отделов полиции и медицинских учреждений, функция фидбэк: оценка работы патрульного по номеру жетона, а также возможности оставлять положительные отзывы и жалобы, а еще инструкции по общению с полицейскими, push- сообщение от полиции пользователям, сервис поиска свидетелей, новости и многое другое. Это станет новым уровнем коммуникации между полицией и гражданами. За этим будущее. Пока это приложение находится в стадии разработки, а его отдельные функции доступны только для жителей Днепра», - отметил В.Троян.

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