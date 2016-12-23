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27 декабря суд продолжит рассмотрение дела об отмене формулы «Роттердам плюс»

23 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня состоялось судебное заседание по иску Андрея Геруса к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о признании незаконным и отмене постановления №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии», которой была введена формула расчета стоимости угля «Роттердам плюс». Об этом сообщает пресс-служба Окружной админсуда.

Во время заседания, Окружной административный суд города Киева удовлетворил ходатайство НКРЕКП и объединил четыре иска (№826/13858/16 №826/13870/16 №826/13859/16 №826/14235/16) в одно производство, поскольку они имеют один предмет обжалования.

Следующее судебное заседание по делу состоится 27 декабря.

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