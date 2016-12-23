Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:40

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НААУ призывает делегацию ПАСЕ поддержать разработку Конвенции об адвокатуре

23 декабря 2016 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к Председателю Постоянной делегации Украины в ПАСЕ с просьбой поддержать процесс разработки Конвенции, регулирующей деятельность адвокатов и юристов. Об этом сообщил председатель Комитета НААУ по международным связям Иван Гречковский.

С инициативой о разработке такой конвенции в ПАСЕ обратился Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ). Сейчас такой юридически обязательный инструмент по отношению к юридической профессии отсутствует.

«Принимая во внимание тот факт, что адвокаты своей деятельностью обеспечивают соблюдение верховенства права, предложение призывает Комитет Министров начать работу по разработке Европейской Конвенции о юридической профессии», - говорится в обращении от имени украинской адвокатуры.

«Проект рекомендации был представлен 13 октября 2016 несколькими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решение Комитета министров принимается двумя третями от количества присутствующих и половиной от количества представителей», - пояснил Иван Гречковский.

В случае положительного результата голосования создается рабочая группа, которой предоставляется двухлетний мандат для выработки текста.

НААУ как член ССВЕ просит украинскую делегацию принять участие в работе над такой конвенцией и готова оказать необходимую экспертную помощь в случае необходимости.

Сейчас в ответ на письмо НААУ письменный ответ о готовности работать над такой конвенцией предоставил депутат Верховного Совета, заместитель председателя постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Ваши ожидания от работы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений?

Реальный возврат части активов

Новая работа для юристов

Отвлечение внимания от важных реформ

Снижение контроля за действиями нынешней власти

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
Пресс-релизы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом