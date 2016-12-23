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Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:40

НААУ призывает делегацию ПАСЕ поддержать разработку Конвенции об адвокатуре

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к Председателю Постоянной делегации Украины в ПАСЕ с просьбой поддержать процесс разработки Конвенции, регулирующей деятельность адвокатов и юристов. Об этом сообщил председатель Комитета НААУ по международным связям Иван Гречковский.

С инициативой о разработке такой конвенции в ПАСЕ обратился Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ). Сейчас такой юридически обязательный инструмент по отношению к юридической профессии отсутствует.

«Принимая во внимание тот факт, что адвокаты своей деятельностью обеспечивают соблюдение верховенства права, предложение призывает Комитет Министров начать работу по разработке Европейской Конвенции о юридической профессии», - говорится в обращении от имени украинской адвокатуры.

«Проект рекомендации был представлен 13 октября 2016 несколькими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решение Комитета министров принимается двумя третями от количества присутствующих и половиной от количества представителей», - пояснил Иван Гречковский.

В случае положительного результата голосования создается рабочая группа, которой предоставляется двухлетний мандат для выработки текста.

НААУ как член ССВЕ просит украинскую делегацию принять участие в работе над такой конвенцией и готова оказать необходимую экспертную помощь в случае необходимости.

Сейчас в ответ на письмо НААУ письменный ответ о готовности работать над такой конвенцией предоставил депутат Верховного Совета, заместитель председателя постоянной делегации Украины в ПАСЕ.