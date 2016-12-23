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Вчера в Харьковской области убили адвоката

23 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

22 декабря в Харьковской области была убита адвокат Татьяна Попова. Об этом сообщается на странице Совета адвокатов Киевской области в социальной сети facebook.

«Уважаемые коллеги, вчера возле офиса в Циркунах была убита адвокат Попова Татьяна Афанасьевна (ножевое и повреждение шеи). Проживала она с сыном - Назаром, 14 лет», - идет речь в сообщении.

Также адвокаты обратились за материальной помощью: «Просим, у кого есть возможность помочь материально. Деньги привозить в РАХО, Мироносицкая, 63-а 4149 6258 1371 2948 Приватбанк, Беженская Елена, назначение платежа допомога на заховання Поповiй Т. А.».

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