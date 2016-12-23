Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:40

Адвокаты ILF защитили предприятие с помощью бизнес-омбудсмена

Команда юристов и адвокатов ILF под руководством партнера Сергея Сильченка добилась закрытия уголовного производства в отношении должностных лиц одного из ведущего производителя мяса и мясных изделий в Харьковской области.

С начала 2016 года предприятие несколько раз становилось мишенью безосновательных и незаконных визитов сотрудников налоговой милиции. Правоохранители пытались проникнуть на территорию предприятия, заполучить документы и образцы продукции разными способами. Но официально следствие началось лишь в мае, ссылаясь на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (хотя предприятие не имело непогашенных налоговых обязательств). При этом у клиента не было какого-либо процессуального статуса в этом производстве, к примеру, подозреваемого или свидетеля. Поэтому традиционные процессуальные рычаги - как ходатайства и запросы, так и обжалование в порядке УПК - просто не работали.

Адвокаты ILF изменили стратегию защиты и обратились с собранными доказательствами по делу и жалобой на действия ведомства в Совет бизнес-омбудсмена, который с 2014 года защищает бизнес от незаконных действий государственных органов. Бизнес-омбудсмен принял жалобу к рассмотрению и обратился к главе ГФС и Генеральному прокурору Украины с просьбой провести проверку законности расследования. Адвокаты, в свою очередь, обратились к следователю с требованием закрыть производство, ссылаясь на действия бизнес-омбудсмена.

Учитывая явную безосновательность и бесперспективность производства, установленную в рамках проверки после обращения бизнес-омбудсмена, следователь закрыл уголовное производство и все следственные действия в отношении предприятия были прекращены.