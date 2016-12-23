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Председатель ВККС расскажет об основных причинах недопуска кандидатов к участию в конкурсе на должности в ВС

23 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

26 декабря в 12.00 в рамках пресс-клуба Национального совета реформ состоится итоговый брифинг Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков на тему: «Конкурс в Верховный Суд как имплементационный этап судебной реформы: результаты допуска кандидатов».

Во время брифинга будут освещены следующие вопросы:

• Кто хочет стать судьей Верховного Суда - портрет кандидата: гендерный, территориальный, возрастной.

• Основные причины недопуска кандидатов к участию в конкурсе.

• Следующие шаги конкурса: специальная проверка.

Напомним, что согласно судебной реформе, фактически с нуля, с новой структурой и полномочиями формируется высокий суд государства - Верховный Суд. 7 ноября ВККС объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей кассационных судов Верховного Суда - по 30 мест в гражданском, хозяйственном, административном и уголовном.

Впервые претендовать на должности судей Верховного суда смогли адвокаты и ученые, имеющие 10 лет профессионального стажа. Победители будут определены до конца марта 2017 года. В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» новый Верховный Суд должен заработать с начала апреля 2017 года.

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