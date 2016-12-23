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Народный депутат просит парламент лишить его неприкосновенности

23 декабря 2016 года Источник:Телеграф

Народный депутат от фракции «Самопомич» Андрей Журжий просит, чтобы Верховный Совет дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом он заявил с трибуны парламента в четверг.

«Сегодня подал председателю Верховного совета заявление, в котором я прошу предоставить согласие на привлечение меня к уголовной ответственности», - сказал А.Журжий.

Депутат пояснил, что после того, как начался сбор подписей под проектом постановления об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы и его первого заместителя Сергея Билана, «в СМИ начала появляться информация о возбуждении уголовного дела в отношении меня лично».

По словам А.Журжия, если за этими заявлениями стоит что-то большее, чем «политиканство», то генеральный прокурор должен немедленно внести в парламент представление на привлечение депутата к уголовной ответственности.

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Комментарии:»

-=+ 23 декабря 2016 года 13:17 #

И до чего мы так дойдем.
Если народ Украины обвиняет практически всех депутатов в антинародной деятельности и если они, в целях судебной реабилитации в глазах народа, подадут заявления с просьбой о согласии на привлечение их к уголовной ответственности.
А за ними тем же путем последуют судьи, президенты и т.д. - это же что, надо кричать караул на всю Европу, что у нас не осталось неприкосновенных.
А потом вдруг окажется, что не все неприкосновенные так уж и не виновны, и некоторые из них вдруг окажутся виновными и не реабилитированными по суду. Что же будет дальше.
Нет, господин депутат, так нельзя. Вы к чему призываете неприкосновенных. Нельзя своим примером заражать и направлять на "плаху" сотни других неприкосновенных. Срочно отзовите свою заяву.

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