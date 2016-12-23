Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:40

Народный депутат просит парламент лишить его неприкосновенности

Народный депутат от фракции «Самопомич» Андрей Журжий просит, чтобы Верховный Совет дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом он заявил с трибуны парламента в четверг.

«Сегодня подал председателю Верховного совета заявление, в котором я прошу предоставить согласие на привлечение меня к уголовной ответственности», - сказал А.Журжий.

Депутат пояснил, что после того, как начался сбор подписей под проектом постановления об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы и его первого заместителя Сергея Билана, «в СМИ начала появляться информация о возбуждении уголовного дела в отношении меня лично».

По словам А.Журжия, если за этими заявлениями стоит что-то большее, чем «политиканство», то генеральный прокурор должен немедленно внести в парламент представление на привлечение депутата к уголовной ответственности.