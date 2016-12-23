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«Юридическая практика» назовет Юриста года

23 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

В очередной раз «Юридическая практика», подводя итоги года, определяет наиболее деятельную фигуру в юридической профессии. Во вторник, 27 декабря, выйдет из печати последний (№52) в уходящем году номер «ЮП», в котором издание назовет Юриста года – правоведа, достижения и личный рост которого в 2016 г., по мнению редакции, заслуживают наивысшей оценки. Несомненно, самой запоминающейся реформой года стала судебная, затронувшая Основной Закон государства. Приоткрывая интригу, отметим, что данное лицо связанно именно с судебной властью. Среди множества ярких и выдающихся личностей нам пришлось выбрать одну. Принимая важное решение, во внимание принимались целый ряд факторов, как объективных, так и субъективных. В своем материале мы попытаемся аргументировать наш выбор.

Кроме того, в номере будет названа ДЕСЯТКА наиболее деятельных украинских юристов по количеству упоминаний на страницах издания и по их роли в правовой жизни Украины.

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Комментарии:»

Хомяк Павел 23 декабря 2016 года 13:05 #

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