В очередной раз «Юридическая практика», подводя итоги года, определяет наиболее деятельную фигуру в юридической профессии. Во вторник, 27 декабря, выйдет из печати последний (№52) в уходящем году номер «ЮП», в котором издание назовет Юриста года – правоведа, достижения и личный рост которого в 2016 г., по мнению редакции, заслуживают наивысшей оценки. Несомненно, самой запоминающейся реформой года стала судебная, затронувшая Основной Закон государства. Приоткрывая интригу, отметим, что данное лицо связанно именно с судебной властью. Среди множества ярких и выдающихся личностей нам пришлось выбрать одну. Принимая важное решение, во внимание принимались целый ряд факторов, как объективных, так и субъективных. В своем материале мы попытаемся аргументировать наш выбор.
Кроме того, в номере будет названа ДЕСЯТКА наиболее деятельных украинских юристов по количеству упоминаний на страницах издания и по их роли в правовой жизни Украины.
Ожидайте следующий номер!
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