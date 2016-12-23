Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:42

У НАПК нет доступа к е-декларациям сотрудников СБУ

Председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что никто из членов НАПК не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, которые засекретили.

«С такими декларациями должны работать только те лица, которые имеют доступ к государственной тайне. В НАПК пока никто не имеет доступа к государственной тайне», - отметила Н.Корчак.

Таким образом НАПК - орган, который должен проверять данные, указанные в декларациях на коррупционные признаки - не имеет доступа к декларациям Службы безопасности.

«СБУ обеспечило помещение, которое опечатано, где расположены электронные декларации данных должностных лиц. То есть работники СБУ заполнили электронные декларации, но пока физически эти декларации находятся в этом опечатанном помещении», - добавила Н.Корчак.

«В СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и соответствующий закон защищает сведения об их личности и о финансировании их деятельности. В то же время руководство Службы безопасности и публичные работники не подпадают под эту категорию», - отметил соавтор закона «О предотвращении коррупции» Виктор Чумак.

Представители международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Украина считают, что позиция СБУ противоречит духу закона об электронном декларировании.

Такого же мнения придерживаются и юристы общественной организации «Центр противодействия коррупции», которая лоббировала электронное декларирование, а теперь будет оспаривать в суде засекречивание информации о состоянии работников спецслужбы.