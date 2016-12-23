Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:40

КСУ признал неконституционной временную отмену выплаты пенсий работающим на госслужбе экс-военнослужащим

Конституционный Суд признал неконституционной временную отмену на период 2016 года пенсий для бывших военнослужащих, работающих га государственной службе. Об этом сказал председатель КСУ Юрий Баулин.

КСУ решил, что положения второго предложения ч. 7 ст. 43, ч. 1 ст. 54 закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» противоречат Основному закону.

Также они нарушают Конституцию ч.1 ст. 54 закона, согласно которой в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, лицам (кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны III группы, ветеранов военной службы и участников боевых действий), которые работают на должностях на госслужбе, в прокуратуре и судебной системе, пенсии и ежемесячное пожизненное денежное содержания не выплачиваются.

Согласно положениям второго предложения ч. 7 ст. 43 данного закона, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, временно, в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, максимальный размер пенсии военных не может превышать 10 740 гривен.

КСУ признал все эти нормы неконституционными и постановил, что они теряют силу с момента оглашения решения суда.

По мнению КСУ, военные и члены их семей имеют специальный статус, и сужение их прав и социальных гарантий недопустимо.