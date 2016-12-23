В Высшем хозяйственном суде Украины проходит круглый стол «Корпоративный договор: доктрина и зарубежный опыт». Открывая работу круглого стола судья ВХСУ Валерий Картере отметил, что тема внедрения на Украине корпоративных договоров была наиболее дискуссионной среди экспертов в сфере корпоративного права.
В свою очередь директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская подчеркнула, что Украина сейчас находится там, где страны англо-саксонской системы права находились 150 лет назад, а страны с континентальной системы права - 50 лет.
Рассказывая о месте корпоративных договоров в общей системе договоров, директор Юридического института Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Валентина Васильева отметила что корпоративный договор следует отличать от договора корпоративного управления. Такие договора имеют ряд особенностей, например, сторонами такого договора могут быть лишь собственники корпоративных прав, а само юридическое лицо не может быть стороной такого договора. Предметом корпоративного договора является управление корпоративными правами. По мнению г-жи Васильевой корпоративные договора наиболее схожи с договорами о совместной деятельности.
В месте с тем, по мнению управляющего партнера ЮФ AVELLUM Николая Стеценко, корпоративный договор может быть подписан не только между акционерами, а, к примеру, между акционерами и кредитором.
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Звідки у неї може бути власна думка? Ніколи не чув такого ще.
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