Полиция охраны уволила более 50 сотрудников после переаттестации

Департамент полиции охраны уволил 56 сотрудников, еще 41 был понижен в должности по результатам переаттестации. Об этом сообщил начальник департамента полиции охраны Сергей Будник.
«Переаттестацию проходили 9 250 полицейских. 56 человек были уволены, 41 человек понижен в должности, еще 176 человек уволены из-за нежелания проходить переаттестацию»,- сказал он.
Будник сообщил, что в полицию охраны приходят работать из подразделений Министерства внутренних дел и Национальной полиции.
«Да, конечно переходят. Как к нам приходят, так и наши сотрудники идут на работу в Национальную полицию»,- сообщил он.
Будник добавил, что те сотрудники, которые переходят в органы полиции охраны, должны в обязательном порядке пройти переаттестацию.
Он подчеркнул, что если человек не проходил переаттестацию, то он ее проходит в полиции охраны, но такие случаи единичны.
Отметим, что около 22 тыс. человек работают в полиции охраны.
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Это же какое невиданное событие - 56 из 9500, что составляет аж 0,59 %, то есть 0,59 человека из каждых 100 сотрудников.
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