Сегодня 24 декабря 2016 года, 14:36

Полиция охраны уволила более 50 сотрудников после переаттестации

Департамент полиции охраны уволил 56 сотрудников, еще 41 был понижен в должности по результатам переаттестации. Об этом сообщил начальник департамента полиции охраны Сергей Будник.

«Переаттестацию проходили 9 250 полицейских. 56 человек были уволены, 41 человек понижен в должности, еще 176 человек уволены из-за нежелания проходить переаттестацию»,- сказал он.

Будник сообщил, что в полицию охраны приходят работать из подразделений Министерства внутренних дел и Национальной полиции.

«Да, конечно переходят. Как к нам приходят, так и наши сотрудники идут на работу в Национальную полицию»,- сообщил он.

Будник добавил, что те сотрудники, которые переходят в органы полиции охраны, должны в обязательном порядке пройти переаттестацию.

Он подчеркнул, что если человек не проходил переаттестацию, то он ее проходит в полиции охраны, но такие случаи единичны.

Отметим, что около 22 тыс. человек работают в полиции охраны.