Литва оштрафовала «Газпром» на 35,6 млн евро

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года, что обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.
Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года. Это обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что региональный административный суд Вильнюса подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что «Газпром» должен выплатить штраф в размере 35,7 млн евро за ограничение конкуренции на рынке Литвы. Штраф на компанию был наложен в июне 2014 года за отказ обсудить с литовской компанией Lietuvos Energija виртуальный обмен газом.
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